НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Власти задумали обязать агрегаторов такси передавать данные ФСБ

Источник:
РБК
527 2
Фото: © Sibnet.ru

Минтранс России разработал законопроект, предусматривающий передачу агрегаторами такси данных ФСБ, говорится в документах ведомства.

В случае принятия законопроекта агрегаторы или таксопарки, имеющие собственное приложение заказа такси будут обязаны «предоставить "автоматизированный удаленный доступ" к своим информационным системам и данным» ФСБ, приводит РБК содержание документа.

Речь идет о данных, «используемых для получения, хранения, обработки и передачи заказов легкового такси». Но к какой именно информации нужно будет предоставить доступ ФСБ, не уточняется.

Кроме того, агрегаторы такси планируют обязать передавать сведения о перевозках, в том числе о местоположении такси и водителе, в Региональную навигационно-информационную систему.

Законопроект также должен установить минимальный тариф на перевозку, ограничить число легковых такси для каждого региона, обязать устанавливать устройства контроля за вниманием водителя, ввести ответственность агрегаторов в случае причинения вреда пассажира, а также ряд других ограничений.

Документ уже одобрили Минюст, Ространснадзор, Минтруд, Минфин, Минэкономразвития, Минпромторг, ФНС и Минздрав.

Еще по теме
Финляндия закрыла железнодорожное сообщение с Россией
Дорога в «Белокурихе горной» обойдется краю в 465 млн рублей
Авиакомпания S7 будет летать на Ил-96 и Ил-86
Аэропорт Барнаула удвоит пропускную способность
смотреть все
Экономика #Транспорт и дороги
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Ужас автомобилистов: на сколько подорожает ОСАГО
Google перестала лицензировать российские Android-смартфоны
Веб‑версия WhatsApp сможет работать без смартфона
«Умная» российская артиллерия восхитила офицера армии США
Обсуждение (2)
Картина дня
Байден открестился от планов свержения Путина
Кадыров приехал в Мариуполь на место тяжелых боев
Миронов заявил о ненужности ВОЗ для России
Правительство резко сократит сроки оформления земли
Мультимедиа
Аксессуар и защита: как выбрать правильные солнечные очки
Военная мощь России и Украины. ИНФОГРАФИКА
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

kygear

Товарища Сталина Народ любил в том числе и за 1 е апреля.Это был всенародный праздник и снижение цен...

winged_wanderer

Не ударил, а сделал вид, ударил если бы то засудили его бы по самые помидоры.

Иркут 69

Конечно решат. За наш счёт и очень нескоро. Про качество лучше умолчать.

Алёна 717832

Нет уж, макрон! Путин сказал - за рубли, значит за рубли!