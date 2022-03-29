Власти задумали обязать агрегаторов такси передавать данные ФСБ

Минтранс России разработал законопроект, предусматривающий передачу агрегаторами такси данных ФСБ, говорится в документах ведомства.

В случае принятия законопроекта агрегаторы или таксопарки, имеющие собственное приложение заказа такси будут обязаны «предоставить "автоматизированный удаленный доступ" к своим информационным системам и данным» ФСБ, приводит РБК содержание документа.

Речь идет о данных, «используемых для получения, хранения, обработки и передачи заказов легкового такси». Но к какой именно информации нужно будет предоставить доступ ФСБ, не уточняется.

Кроме того, агрегаторы такси планируют обязать передавать сведения о перевозках, в том числе о местоположении такси и водителе, в Региональную навигационно-информационную систему.

Законопроект также должен установить минимальный тариф на перевозку, ограничить число легковых такси для каждого региона, обязать устанавливать устройства контроля за вниманием водителя, ввести ответственность агрегаторов в случае причинения вреда пассажира, а также ряд других ограничений.

Документ уже одобрили Минюст, Ространснадзор, Минтруд, Минфин, Минэкономразвития, Минпромторг, ФНС и Минздрав.