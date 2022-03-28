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Кремль допустил остановку поставок газа Европе

Источник:
ТАСС
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Фото: © Sibnet.ru

Россия может отказаться от поставок газа Европе, если европейские страны откажутся платить за российский газ рублями, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он уточнил, что Москва пока не знает, какие именно меры примет, если Европа откажется платить за газ в рублях. Однако, по его словам, в этом случае Россия точно не будет бесплатно поставлять газ в Евросоюз.

Песков также допустил, что Россия начнет продавать нефть в Юго-Восточную Азию, если Европа откажется от закупок российского сырья. Пресс-секретарь главы государства отметил, что Европа не единственный рынок сбыта российской нефти.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству, Центробанку и «Газпрому» до 31 марта перевести расчеты по газу с «недружественными странами» на рубли. При этом европейские страны указывают, что не видят для себя возможностей платить за газ в рублях.

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krasprol

Опаньки,ещё хомут на шею России.Уважаемый господин Пасечник, вас освободили? Так реализуйте свободу у...

Egorka72

Этот "воробей" - был прямой угрозой для наших военных...., ты головой думай что говоришь и пишешь.Уничтожили...

лачинов

Если бы не новые поставки, то шанс уничтожить всю технику ВСУ был бы вполне реален. А так, пока не разрушим...

Иркут 69

Конечно решат. За наш счёт и очень нескоро. Про качество лучше умолчать.