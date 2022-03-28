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Запасов товаров Apple и Samsung хватит на два‑три месяца

Источник:
РБК
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Фото: Axel Goulée / Attribution License

Запасов техники компаний, которые ограничили поставки в Россию, в том числе Apple и Samsung, хватит на два-три месяца, сообщил представители представители торговых сетей.

«Мы торгуем оставшимся товаром со склада, iPhone 11 и 12 продаются в России уже несколько лет, их запасы были небольшими. Кроме того, после роста цен стоимость этих моделей оказалась более доступной по сравнению с новыми моделями. Сейчас iPhone 12 Pro Max стоит примерно столько же, сколько и iPhone 13 Pro Max полгода назад», — цитирует РБК сотрудника одной из крупных сетей.

По мнению игроков рынка, такая ситуация может привести к тому, что эти бренды потеряют свои лидирующие позиции и их вытеснят китайские, например, Xiaomi и Poco.

Для решения проблемы производители стремятся выстроить новые логистические цепочки. На этом фоне в Россию может быть введен параллельный импорт, то есть поставки через третьи страны.

Ранее эксперты сообщали, что в России продажи смартфонов китайских брендов увеличились вдвое. Отмечалось, что в марте спрос покупателей увеличился на бренды Huawei, Honor, Oppo, Vivo и Realme.

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