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Названы самые устойчивые регионы Сибири

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Фонд развития гражданского общества (ФоРГО) представил рейтинг регионов по запасу прочности и резерва роста, в десятку самых устойчивых вошли Красноярский край, Кузбасс, Иркутская область.

Лидером рейтинга социально-экономического положения в России по итогам 2021 года стал Ямало-Ненецкий автономный округ, который обошел Москву.

Также в десятку самых успешных регионов вошли ХМАО, Санкт-Петербург, Татарстан, Коми и Челябинская и Московская области (разделили шестое место), Пермский и Красноярский края (восьмое место), Кемеровская, Свердловская и Иркутская области (10-е место).

Во второй десятке рейтинга оказались Хакасия. У нее сильно улучшилось социально-экономическое положение по сравнению с итогами первых шести месяцев. В третью десятку исследования попали Томская, Новосибирская области. 

Рейтинг состоит из девяти блоков. В их числе средняя заработная плата, прожиточный минимум, индекс промышленного производства, динамика НДС, отношение суммы госдолга субъекта к сумме доходов бюджета. Всего в топ вошли 35 субъектов, некоторые из них заняли одно место на двоих.


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Сибирь #Красноярск #Новосибирск #Иркутск #Хакасия #Кузбасс
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