Кассу «Анчартеда» побили впервые за семь недель

Премьера российского мультфильма «Финник» оказалась самой популярной в минувший уикенд, он собрал кассу в 131 миллион рублей.

До «Финника» лидерство в прокате держалось семь недель подряд за фильмом «Анчартед: На картах не значится». За прошлые выходные приключенческий боевик собрал почти в три раза меньше «Финника» — 56 миллионов рублей.

Третью строчку лидерства занял перевыпущенный фильм «Брат», который также вышел в кинотеатрах 24 марта и заработал за выходные более 33 миллионов.

Мультфильм «Финник» о добром и озорном домовом, который любит подшучивать над жильцами своего дома, поэтому ни одна семья не задерживается в его владениях надолго. Все меняется, когда в дом въезжают находчивая девочка Кристина и ее родители: на них уловки домового совсем не действуют.

Вскоре Кристина знакомится с Финником и узнает тайны жизни домовых. Тем временем, в их городке начинают происходить странные и пугающие события. Отважной девочке и домовому придется стать командой, чтобы разобраться в происходящем и спасти город.