Артиста-леопарда разоблачили в шоу «Маска»

Судьи шоу «Маска» угадали артиста, который скрывался под маской леопарда, оказалось, что Филипп Киркоров давний фанат певицы, оказавшейся разоблаченной.

В номинацию на выбывание попали леопард, пончик и козерог. Голосование зрителей в студии спасло козерога. А жюри большинством голосов решило, что маску в этот раз должен снять леопард.

Все судьи были единодушны, что это Мари Краймбрери. И действительно, под маской леопарда скрывалась певица и автор песен Мари Краймбрери.

«Я фанат твоего творчества, люблю твою песню «Океан», — воскликнул Киркоров. Сама Мари в своем прощальном слове призналась, что с первого сезона шоу хотела попасть на проект.