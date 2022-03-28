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Артиста-леопарда разоблачили в шоу «Маска»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из шоу «Маска»

Судьи шоу «Маска» угадали артиста, который скрывался под маской леопарда, оказалось, что Филипп Киркоров давний фанат певицы, оказавшейся разоблаченной.

В номинацию на выбывание попали леопард, пончик и козерог. Голосование зрителей в студии спасло козерога. А жюри большинством голосов решило, что маску в этот раз должен снять леопард.

Все судьи были единодушны, что это Мари Краймбрери. И действительно, под маской леопарда скрывалась певица и автор песен Мари Краймбрери.

«Я фанат твоего творчества, люблю твою песню «Океан», — воскликнул Киркоров. Сама Мари в своем прощальном слове призналась, что с первого сезона шоу хотела попасть на проект.

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