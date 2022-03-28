Финляндия закрыла железнодорожное сообщение с Россией

Финская государственная компания VR Group остановила железнодорожные перевозки грузов и пассажиров с Россией из-за санкций.

Компания отмечает, что из-за европейских санкций в отношении РЖД продолжать железнодорожное сообщение невозможно, пишет издание Yle. При этом возвращение вагонов из Финляндии в Россию пока продолжается.

VR Group еще 1 марта, спустя неделю после начала боевых действий на Украине, приостановила сотрудничество с ОАО РЖД. Однако сообщение продолжалось, курсировали и пассажирские поезда Allegro Петербург—Хельсинки. Последние его рейсы состоялись 27 марта.

Россия 12 декабря 2021 года возобновила пассажирское железнодорожное сообщение с Финляндией, приостановленное в марте 2020 года из-за пандемии.