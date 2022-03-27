Звезды проголосовали против актрисы Натальи Рудовой и блогера Вали Карнавал, поэтому девушки в испытании сразились за право остаться в проекте.
В новом выпуске шоу «Звезды в Африке 2» участники не смогли заработать себе ужин — они провалили испытание. В частности, виновата была и Валя Карнавал.
Против нее проголосовали сразу четыре человека, три из них — члены лагеря взрослых звезд — Олег Верещагин, Наталья Рудова и Алена Водонаева. Также два голоса получила Наталья Рудова, она стала соперницей юной блогерши Карнавал.
Девушки должны были открывать замки, подбирая к ним ключи в ящике со змеями, их головы при этом посыпали червяками и жуками. Они ни разу не дрогнули, и не испугались змей и насекомых.
Быстрее оказалась Валя Карнавал, она осталась в проекте. Наталья Рудова ушла из шоу «Звезды в Африке 2», что расстроило ее коллег по лагерю.
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