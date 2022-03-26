Частицы внеземного происхождения нашли в Антарктиде

Российские ученые на станции «Восток» в Антарктиде обнаружили в древнем антарктическом льду частицы внеземного происхождения, сообщил директор Арктического и антарктического НИИ, ученый-геоморфолог Александр Макаров.

Исследователи измеряют концентрацию газов в древних льдах. В частности, они выяснили, что современная концентрация углекислого газа и метана гораздо выше максимальных значений за последние сотни тысяч лет, пишет «Российская газета».

К такому изменению атмосферы привела человеческая деятельность. Анализ минерального состава льда позволяет найти частицы внеземного происхождения, так как у них совершенно иной состав. Они представляют собой так называемые микрометеориты.

«Сегодня нами хорошо изучены образцы льда, возраст которых насчитывает 440 тысяч лет. В ближайшее время начнется оценка поднятого недавно льда, возраст которого приближается к 600 тысячам лет», — уточнил Макаров.