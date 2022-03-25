НАВЕРХ
Актуальная тема
Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Минобороны раскрыло потери российской армии на Украине

Источник:
«Интерфакс»
690 14
Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Министерство обороны России сообщило, что в ходе военной спецоперации на Украине погибли 1351 военнослужащий, 3825 получили ранения.

Первый заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал-полковник Сергей Рудской во время пятничного брифинга уточнил, что государство возьмет на себя все решения по поддержке семей погибших военнослужащих.

Рудской также добавил, что потери с украинской стороны составили порядка 14 тысяч человек убитыми и 16 тысяч человек ранеными. Из 152 украинских военных самолетов уничтожены 112, из 149 вертолетов — 75, из 36 беспилотников «Байрактар» уничтожены 35.

Кроме этого, российская армия ударами высокоточного оружия вывела из строя 30 ключевых заводов ОПК Украины, ремонтировавших 68% вооружения и техники. Перестали существовать украинские ВМС, практически полностью уничтожены украинские воздушные силы и система ПВО.

Минобороны РФ сообщало о потерях в ходе военной спецоперации на Украине лишь один раз — 2 марта. Тогда официальный представитель оборонного ведомства Игорь Конашенков заявил, что погибли 498 российских военных, 1597 — получили ранения.

Тема: Военная операция на Украине
Россия организует выплаты жителям Украины
США ввели санкции против депутатов Госдумы
Польша представит НАТО план миротворческой миссии на Украине
Кремль прокомментировал «исчезновение» Шойгу
смотреть все
Оборона #Армия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Украинский певец Потап отказался от российских наград и Бузовой
Совбез ООН не принял резолюцию России по прекращению огня на Украине
Фадеев назвал омерзительным шоу Ивлеевой «Королевские кобры»
Google перестала лицензировать российские Android-смартфоны
Обсуждение (14)
Мультимедиа
Аксессуар и защита: как выбрать правильные солнечные очки
Военная мощь России и Украины. ИНФОГРАФИКА
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
42
Россия нанесла ракетный удар по базе с иностранными наемниками
41
Минобороны узнало о подготовке националистами химатак на Украине
36
Навального приговорили к девяти годам строгого режима
34
Чубайс покинул пост представителя президента и уехал из России
21
Зеленский запретил «пророссийские» оппозиционные партии