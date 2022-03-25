Минобороны раскрыло потери российской армии на Украине

Министерство обороны России сообщило, что в ходе военной спецоперации на Украине погибли 1351 военнослужащий, 3825 получили ранения.

Первый заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал-полковник Сергей Рудской во время пятничного брифинга уточнил, что государство возьмет на себя все решения по поддержке семей погибших военнослужащих.

Рудской также добавил, что потери с украинской стороны составили порядка 14 тысяч человек убитыми и 16 тысяч человек ранеными. Из 152 украинских военных самолетов уничтожены 112, из 149 вертолетов — 75, из 36 беспилотников «Байрактар» уничтожены 35.

Кроме этого, российская армия ударами высокоточного оружия вывела из строя 30 ключевых заводов ОПК Украины, ремонтировавших 68% вооружения и техники. Перестали существовать украинские ВМС, практически полностью уничтожены украинские воздушные силы и система ПВО.

Минобороны РФ сообщало о потерях в ходе военной спецоперации на Украине лишь один раз — 2 марта. Тогда официальный представитель оборонного ведомства Игорь Конашенков заявил, что погибли 498 российских военных, 1597 — получили ранения.