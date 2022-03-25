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Фильм «Блондинка» о Монро получил самый высокий возрастной рейтинг

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © телеграм-канал Russia Netflix

Биографическая драма «Блондинка» получила ограничение по возрасту NC-17. Этот рейтинг идет выше распространенного R и подразумевает, что несовершеннолетние к просмотру не допускаются.

Рейтинг NC-17 подразумевает, что в картине могут присутствовать откровенные сексуальные сцены и моменты с чрезвычайным насилием.

Фильм «Блондинка» основан на биографии актрисы Мэрилин Монро, роль которой исполняет Ана де Армас. Режиссером и сценаристом картины выступил Эндрю Доминик («Охотник за разумом»).

Лента была снята специально для стриминг-сервиса Netflix и должна была выйти еще осенью 2021 года. Но дата премьеры «Блондинки» по-прежнему не сообщается.

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Топ комментариев

urbasik

Сербы рискуя жизнью. прятали маленькую еврейскую девочку от немцев.И она отплатила по полной.

saxat

вот ей точно расширение нато уже не поможет. земля бетоном.

-Керя-

Вот нация какая всегда им должны

89641115757

Я рад.!!! Молоды пусть на них на всех санкции вводят кто состоит в партии ЕР.👍👍👍