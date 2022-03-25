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Фестиваль GrelkaFest в Шерегеше перенесли на 2023 год

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © vk.com/grelkafest

Ежегодный горнолыжный фестиваль GrelkaFest в Шерегеше, во время которого проходят массовые спуски в купальниках и карнавальных костюмах, в этом году не состоится, мероприятия перенесены на 2023 год, сообщили организаторы.

Решение о переносе было принято совместно с правительством Кузбасса и администрацией курорта Шерегеш. Конкретная причина не называется. «Но, как оказалось, даже обученные пандемией мы не можем прогнозировать и контролировать все события, происходящие вокруг», — говорится в заявлении, опубликованном в группе GrelkaFest в «ВКонтакте».

Фестиваль должен был состояться с 10 по 24 апреля: планировались не только традиционные спуски в купальниках и карнавальных костюмах, но и новые — пижамный и свадебный.

Оргкомитет работает над торжественным закрытием горнолыжного сезона-2022. Его точная дата пока не сообщается.

GrelkaFest впервые состоялся в 2013 году. В 2021 году в фестивале приняли участие около 1,8 тысячи человек. В 2020 году его отменили из-за пандемии коронавируса.

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