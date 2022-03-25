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Сурки вышли из спячки в Иркутском зоосаде

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Иркутский зоосад

Сурки проснулись в Иркутском зоосаде в конце марта — бывает, что они спят до середины апреля, сообщает пресс-служба учреждения.

«На днях в Зоосаде вышли из спячки сурки. Парочка этих грызунов живет у нас более пяти лет, и были годы, когда животные безмятежно дремали до самой середины апреля», — говорится в сообщении.

Грызуны еще не окончательно вернулись к активной жизни: они выходят из норы только для того, чтобы поесть и погреться на солнце. За зиму сурки похудели, им нужно усиленно питаться.

День сурка празднуется 2 февраля в США и Канаде, но в Сибири эти животные просыпаются позже, уточняется в сообщении.

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Жизнь #Звери #Иркутск
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