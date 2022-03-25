Контроль за продажей рецептурных лекарств усилят в России

Росздравнадзор направит руководителям аптечных организаций рекомендации об ужесточении контроля за продажей рецептурных препаратов, сообщает

Ужесточение контроля необходимо, так как продажа препаратов без рецепта — одна из причин возникновения искусственного дефицита некоторых лекарств. Это делается «в целях снижения социальной напряженности в обществе и для стабилизации работы аптек», рассказали «Известиям» в Росздравнадзоре.

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«Люди запасаются препаратами впрок на годы вперед. При этом аптечные организации в нарушение правил отпуска продают рецептурные лекарственные средства без рецепта, тем самым создавая ситуацию, при которой дистрибьюторы не успевают своевременно пополнять запасы в аптеках», — пояснили в ведомстве.

Росздравнадзор напомнил, что за продажу лекарств без рецепта аптекам грозят крупные штрафы — от 100 до 200 тысяч рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток.