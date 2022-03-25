НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Гео #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Контроль за продажей рецептурных лекарств усилят в России

Источник:
«Известия»
445 1
Фото: © Sibnet.ru

Росздравнадзор направит руководителям аптечных организаций рекомендации об ужесточении контроля за продажей рецептурных препаратов, сообщает

Ужесточение контроля необходимо, так как продажа препаратов без рецепта — одна из причин возникновения искусственного дефицита некоторых лекарств. Это делается «в целях снижения социальной напряженности в обществе и для стабилизации работы аптек», рассказали «Известиям» в Росздравнадзоре.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПять фактов о таблетках

«Люди запасаются препаратами впрок на годы вперед. При этом аптечные организации в нарушение правил отпуска продают рецептурные лекарственные средства без рецепта, тем самым создавая ситуацию, при которой дистрибьюторы не успевают своевременно пополнять запасы в аптеках», — пояснили в ведомстве.

Росздравнадзор напомнил, что за продажу лекарств без рецепта аптекам грозят крупные штрафы — от 100 до 200 тысяч рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Еще по теме
Новосибирцы с иммунодефицитом остались без лекарств
Врач перечислила признаки дефицита витаминов
Аптечная лихорадка: какие лекарства исчезнут из-за санкций
Бабушке пришлось ползти по лестнице больницы со сломанной ногой
смотреть все
Жизнь #Здоровье
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Украинский певец Потап отказался от российских наград и Бузовой
Совбез ООН не принял резолюцию России по прекращению огня на Украине
Фадеев назвал омерзительным шоу Ивлеевой «Королевские кобры»
Google перестала лицензировать российские Android-смартфоны
Обсуждение (1)
Мультимедиа
Аксессуар и защита: как выбрать правильные солнечные очки
Военная мощь России и Украины. ИНФОГРАФИКА
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

urbasik

Сербы рискуя жизнью. прятали маленькую еврейскую девочку от немцев.И она отплатила по полной.

saxat

вот ей точно расширение нато уже не поможет. земля бетоном.

лачинов

Вы бы господин Новак объяснили почему в России цены на топливо растут . Вы же все таки местный вице-...

kygear

Значит денежек не будет за свои сказочки страшилки.