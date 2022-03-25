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Медведев оценил возможность возвращения смертной казни

Источник:
РИА Новости
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Фото: © Пресс-служба президента России

Ограничений для возвращения смертной казни в России больше нет и теперь все будет зависеть от текущей ситуации, заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев.

«Это вопрос очень сложный. Он мировоззренческий, философский, нравственный. Можно по-разному относиться к смертной казни. <…> Но как минимум можно сказать сейчас следующее: побудительным мотивом для принятия целого ряда решений Конституционного суда, вне всякого сомнения, стало участие нашей страны в конвенциях Совета Европы», — сказал Медведев в интервью РИА Новости.

После выхода России из Совета Европы, эти конвенции утратили силы, напомнил зампред Совбеза. Но эту тему «есть руководящие разъяснения Конституционного суда, есть его правовая позиция», добавил он.

«Это очень сложный вопрос, который касается не только правовой, но и нравственной составляющей, поскольку даже основные, канонические источники различных религий на этот вопрос отвечают очень по-разному. А на это прежде всего обращают внимание, когда обсуждают тему смертной казни в той или иной стране», — отметил Медведев.

Зампред Совбеза напомнил, что в Европе в какой-то момент отказались от использования смертной казни, Россия это сделала, а в США и Китае не отказались, как и в некоторых других странах для тех, кто совершил особо тяжкие деяния, прежде всего, убийства.

«Я исхожу из того, что если все будет спокойно, то эти правовые позиции могут оставаться такими же, как и были. Но правовые позиции тоже не являются вечными, если что-то изменится в жизни общества, тогда эти правовые позиции тоже могут быть пересмотрены», — пояснил Медведев.

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