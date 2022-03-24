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Материал для создания бетона из вторсырья разработали в Томске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ТГАСУ

Томские ученые разработали материал для производства легкого бетона, полученный при утилизации ила с очистных сооружений, сообщила пресс-служба ТГАСУ.

Новый материал алопорит получили Межотраслевом проектно-строительном центре в путем обжига иловых масс и золошлаковых отходов, взятых с очистных сооружений Томска, озера Байкал и промышленного предприятия в Кемерове.

«Он может использоваться для наполнения подушки мусорных полигонов, в ландшафтных работах, а также в качестве наполнителя для легких бетонов», — рассказала исполнительный директор центра Мила Дорофеева.

Ученые ТГАСУ выявили основные параметры аглопорита и на основе этих данных спроектировали состав бетонной смеси. Полученные в результате испытаний характеристики плотности и прочности позволяют рекомендовать аглопорит в производстве бетонов для строительства малоэтажных зданий и сооружений и наружных конструкций в высотных зданиях.

«В дальнейшем планируем исследовать оптимальные составы бетонной смеси с добавлением аглопорита и его влияния на эксплуатационные свойства бетона, в том числе в виде готовых изделий», — прокомментировал доцент вуза Алексей Стешенко.

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Наука #Наука #Томск
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