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Цена сахара в торговых сетях оказалась ниже рыночной

Источник:
«Российская газета»
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Фото: © Sibnet.ru

Стоимость сахара в крупных розничных сетях оказалась ниже рыночной, сообщил директор департамента развития внутренней торговли Минпромторга Никита Кузнецов.

«Наблюдаем диспаритет цен — рыночная цена сахара в крупных сетях ниже сложившейся рыночной цены», — приводит «Российская газета» слова Кузнецова, сказанные им на заседании рабочей группы Совета Федерации по мониторингу цен на агропродовольственном рынке.

Так, у крупных ретейлеров сахар стоит от 56 до 65 рублей за килограмм. А по данным Росстата текущая розничная цена сахара достигла 78 рублей за килограмм. Чиновник пояснил, что рыночная цена позволяет оплачивать удорожание логистики.

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При этом любые факты нехватки сахара на полках магазинов он связал исключительно с логистическими задачами, но никак не с дефицитом самого продукта.

По оценке Кузнецова, грузоперевозки выросли по всем группам товаров, но торговые сети четко и последовательно выдерживают динамику цены.

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Экономика #Продукты
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