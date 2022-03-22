Введено уголовное наказание за фейки о работе госорганов за границей

Госдума в течение одного заседания провела второе и третье чтение и приняла законопроект о введении уголовной ответственности за распространение ложных сведений о госорганах, работающих за рубежом, сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Теперь за «публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об исполнении государственными органами РФ своих полномочий за пределами территории РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности», будет грозить штраф в размере от 700 тысяч до 1,5 миллиона рублей либо лишение свободы на срок до трех лет.

То же деяние, совершенное с использованием служебного положения, либо группой лиц, либо «с искусственным созданием доказательств обвинения» или «из корыстных побуждений», либо «по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды», будет наказываться штрафом в размере от 3 миллионов до 5 миллионов рублей либо лишением свободы на срок от пяти до 10 лет.

Если упомянутые деяния повлекли тяжкие последствия, то они будут наказываться лишением свободы на срок от 10 до 15 лет. Кроме распространения заведомо ложной информации, уголовная ответственность также будет грозить за «публичные действия, направленные на дискредитацию исполнения госорганами РФ своих полномочий за пределами территории РФ».

Также внесены поправки в КоАП РФ. Так, публичные действия, «направленные на дискредитацию исполнения госорганами РФ своих полномочий за пределами территории РФ» повлекут наложение административного штрафа: на граждан в размере от 30 тысяч до 50 тысяч рублей; на должностных лиц — от 100 тысяч до 200 тысяч рублей; на юридических лиц — от 300 тысяч до 500 тысяч рублей.