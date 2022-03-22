Минобороны заявило о захвате 10 населенных пунктов в Донбассе

Российские военные заняли поселок Урожайное в Донецкой области, еще девять населенных пунктов взяли под контроль ДНР и ЛНР, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Подразделения российских вооруженных сил, развивая наступление, продвинулись еще на шесть километров и овладели населенным пунктом Урожайное. Сейчас ведут бой с подразделениями 128-й отдельной горно-штурмовой бригады вооруженных сил Украины», — сказал Конашенков.

По его словам, группировка войск Донецкой Народной Республики вклинилась на четыре километра вглубь обороны 25-й воздушно-десантной бригады украинских вооруженных сил и ведет бой за овладение населенными пунктами Каменка, Новоселовка Вторая, Верхнеторецкое.

На направлении Курахово продвижение за ночь составило до пяти километров. Подразделения Донецкой Республики уничтожили роту 53-й отдельной механизированной бригады и подразделения штурмового батальона 54-й отдельной механизированной бригады украинских войск, овладев населенными пунктами Славное, Трудовое, Шахта Челюскинцев и Марьинка.

Подразделения Народной милиции Луганской Республики установили контроль над населенными пунктами Калиново-Попасное, Новоалександровка, Степное, Богуславское и продолжают уничтожение подразделений 30-й отдельной механизированной бригады украинских вооруженных сил.