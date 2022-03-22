НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Западные фильмы в кинотеатрах предложили заменить на китайские

Источник:
Sibnet.ru
350 5
Фото: © Sibnet.ru

Китайские исторические картины могут стать альтернативой западным блокбастерам в российском кинопрокате, считает первая замглавы комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко.

«Я была в Китае, видела замечательные исторические, костюмные картины. Тоже не идут (в России), и очень жаль — по стилистике, по настроению они очень понятны и доступны будут нашему зрителю», — сказала Драпеко РИА Новости, отметив, что стоит договориться о закупке таких фильмов.

Депутат считает, что сейчас можно поддержать отечественный кинорынок картинами тех стран, которые не были широко представлены в российском прокате — индийское кино, ленты, выпускаемые в странах СНГ.

Из-за ситуации на Украине западные киностудии отказались от проката картин в России. Российские зрители не увидели нового «Бэтмена» Мэтта Ривза, также под вопросом премьеры «Морбиуса» и «Доктора Стрэнджа: В мультивселенной безумия». Кинотеатры вынуждены показывать старые фильмы, хиты отечественного кино, и малопопулярные зарубежные картины.

Еще по теме
Объявлена дата премьеры трейлера второго «Аватара»
Netflix снимет сериал про пандемию коронавируса
Российская комедия «Доктор Свисток» провалилась в прокате
Посмотреть за день: новые рейтинговые мини-сериалы
смотреть все
Культгид #Кинематограф
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
«Газпром нефть» поддержит российскую металлургию
Бабушке пришлось ползти по лестнице больницы со сломанной ногой
Сибирские ученые создали грибную ферму для Луны
Горняков эвакуировали из кузбасской шахты «Листвяжная»
Самое популярное
Алан Бадоев осудил Гагарину за выступление на «Крымской весне»
МИД оценил вероятность исключения России из ООН
Россия нанесла ракетный удар по базе с иностранными наемниками
Оптическая иллюзия с кошкой выявит оптимистов и пессимистов
Обсуждение (5)
Картина дня
Замглавы МИД России заявил об угрозе разрыва отношений с США
Навального признали виновным в мошенничестве
Минобороны заявило о захвате 10 населенных пунктов в Донбассе
Представлен смартфон с самой быстрой зарядкой
Самое обсуждаемое
57
Россия применила на Украине гиперзвуковое оружие
42
Россия нанесла ракетный удар по базе с иностранными наемниками
41
Минобороны узнало о подготовке националистами химатак на Украине
39
Байден публично оскорбил Путина
28
Цены на рис и гречку показали рекордный рост