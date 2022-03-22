Западные фильмы в кинотеатрах предложили заменить на китайские

Китайские исторические картины могут стать альтернативой западным блокбастерам в российском кинопрокате, считает первая замглавы комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко.

«Я была в Китае, видела замечательные исторические, костюмные картины. Тоже не идут (в России), и очень жаль — по стилистике, по настроению они очень понятны и доступны будут нашему зрителю», — сказала Драпеко РИА Новости, отметив, что стоит договориться о закупке таких фильмов.

Депутат считает, что сейчас можно поддержать отечественный кинорынок картинами тех стран, которые не были широко представлены в российском прокате — индийское кино, ленты, выпускаемые в странах СНГ.

Из-за ситуации на Украине западные киностудии отказались от проката картин в России. Российские зрители не увидели нового «Бэтмена» Мэтта Ривза, также под вопросом премьеры «Морбиуса» и «Доктора Стрэнджа: В мультивселенной безумия». Кинотеатры вынуждены показывать старые фильмы, хиты отечественного кино, и малопопулярные зарубежные картины.