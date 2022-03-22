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Роспотребнадзор дал советы по защите запасов круп

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Роспотребнадзор сообщил, как защитить запасы круп от опасного вредителя — пищевой моли или южной амбарной огневки.

На фоне текущей экономической ситуации многие делают запасы круп, опасаясь их подорожания или отсутствия в магазинах. Но в таком случае существует опасность поражения крупы пищевой молью.

Амбарная огневка питается пшеницей, кукурузой, рожью, рисом, пшеном и продуктами их переработки. Также в зоне риска кондитерские изделия, особенно шоколадные конфеты, пряности, семена подсолнечника, сои, толокно, какао, ядра миндаля и орехов, сушеные овощи и фрукты и даже лекарственные травы. Насекомые и продукты их жизнедеятельности вызывают аллергическую реакцию.

Роспотребнадзор посоветовал, как бороться с пищевой молью:

  • Не нужно приобретать впрок продукты и хранить их в больших количествах;
  • Если в доме обнаружили пищевую моль, необходимо проверить все пищевые продукты;
  • Все зараженные продукты следует сначала по возможности проморозить, а затем выбросить;
  • В тех местах, где были обнаружены бабочки и гусеницы огневки, необходимо произвести влажную уборку, промыть с мылом, проветрить и просушить места хранения продукции;
  • Для борьбы с огневкой можно использовать только зарегистрированные липкие ловушки с феромонами, предназначенные для борьбы с пищевой молью.

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Топ комментариев

AlexEvil

Кому этот клоун может угрожать ??? Все его слова это пук в воду !!!!Трус несчастный!!!

Starbit

забавный укропец, тявкает там че то, думает, что его кто то боится))

Fazar

Вот так держать деньги за границей и вкладывать в ценные бумаги. И никто с центробанка не понесет ответственности?

Antares

Курилы - русская земля. Была, есть и будет!