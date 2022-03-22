Роспотребнадзор дал советы по защите запасов круп

Роспотребнадзор сообщил, как защитить запасы круп от опасного вредителя — пищевой моли или южной амбарной огневки.

На фоне текущей экономической ситуации многие делают запасы круп, опасаясь их подорожания или отсутствия в магазинах. Но в таком случае существует опасность поражения крупы пищевой молью.

Амбарная огневка питается пшеницей, кукурузой, рожью, рисом, пшеном и продуктами их переработки. Также в зоне риска кондитерские изделия, особенно шоколадные конфеты, пряности, семена подсолнечника, сои, толокно, какао, ядра миндаля и орехов, сушеные овощи и фрукты и даже лекарственные травы. Насекомые и продукты их жизнедеятельности вызывают аллергическую реакцию.

Роспотребнадзор посоветовал, как бороться с пищевой молью: