Япония посчитала «слишком жестким» отказ России от переговоров

Премьер-министр Японии Фумио Кисида назвал «неприемлемо жестким» решение России о выходе из диалога по заключению мирного договора между двумя странами.

«Мы считаем это абсолютно несправедливым и совершенно недопустимым, в связи с чем выражаем суровый протест», — цитирует ТАСС японского премьера. «Мы не меняем свой курс на решение проблемы северных территорий (так в Японии называют южную часть Курильских островов) и заключение мирного договора», — отметил он.

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Решение России о прекращении переговоров также прокомментировал генеральный секретарь японского кабинета министров Хирокадзу Мацуно. «Нынешняя ситуация целиком и полностью спровоцирована нападением России на Украину, и мы считаем непроверенными действия Москвы по перекладыванию ответственности», — считает он.

Ранее МИД России заявил, что Москва прекращает переговоры с Токио по мирному договору из-за введения Японией санкций. Российская сторона также выходит из диалога с Японией о налаживании совместной хозяйственной деятельности на южных Курильских островах.