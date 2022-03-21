Зеленский пригрозил третьей мировой в случае провала переговоров

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов к переговорам с российским лидером Владимиром Путиным, но в случае неудачи есть риск начала третьей мировой войны.

«Я готов к переговорам с ним. Я был готов в течение последних двух лет. И я думаю, что без переговоров мы не сможем положить конец этой войне», — приводят «Известия» слова Зеленского, сказанные им в интервью американским телекомпаниям.

Зеленский заявил, что будет использовать любой формат и шанс, чтобы поговорить с Путиным. «Но если эти попытки не увенчаются успехом, это будет означать, что это третья мировая война», — подчеркнул украинский лидер.

При этом Зеленский добавил, что Украина ни при каких условиях не может поступиться своей территориальной целостностью.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 18 марта заявил, что говорить о встрече Путина и Зеленского можно будет только тогда, когда России и Украина подготовят и утвердят мирный договор.