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Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Зеленский пригрозил третьей мировой в случае провала переговоров

Источник:
«Известия»
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Фото: The Presidential Office of Ukraine / CC BY-SA 4.0

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов к переговорам с российским лидером Владимиром Путиным, но в случае неудачи есть риск начала третьей мировой войны.

«Я готов к переговорам с ним. Я был готов в течение последних двух лет. И я думаю, что без переговоров мы не сможем положить конец этой войне», — приводят «Известия» слова Зеленского, сказанные им в интервью американским телекомпаниям.

Зеленский заявил, что будет использовать любой формат и шанс, чтобы поговорить с Путиным. «Но если эти попытки не увенчаются успехом, это будет означать, что это третья мировая война», — подчеркнул украинский лидер.

При этом Зеленский добавил, что Украина ни при каких условиях не может поступиться своей территориальной целостностью.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 18 марта заявил, что говорить о встрече Путина и Зеленского можно будет только тогда, когда России и Украина подготовят и утвердят мирный договор.

Тема: Военная операция на Украине
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Политика #Мир
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Топ комментариев

D762

Ну не для всех. У шестьдесят девятого, кислотность все полости заполнила.

pepelmetal

То есть другие зенитно-ракетные системы оказывается ни на что не способны)?

Disobedient

Не унижай себя еще больше.))) Ты и так целую ветку комментариев удалил. Нет у предателей ни чести не...

Очаков

Неприятные моменты)У него вся жизнь из этих моментов и состоит)))
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