Российская комедия «Доктор Свисток» провалилась в прокате

Фильм «Доктор Свисток» со звездой интернет-сериала «Непосредственно Каха» показал худшую среднюю заполняемость на сеанс в первой десятке картин проката.

Комедия «Доктор Свисток» про пластического хирурга-афериста собрала в первые прокатные выходные 14 миллионов рублей и заняла шестую строчку чарта по сборам. Фильм стал единственной крупной премьерой уикенда, но это не помогло ему вырваться в лидеры проката.

Лидер кинопроката по-прежнему «Анчартед: На картах не значится», приключенческий фильм вышел в прокат шесть недель назад и собрал 52 миллиона рублей.

На втором и третьем местах российские картины — спортивная драма «Мистер Нокаут» и комедия «Хочу замуж!», их касса — 24 и 23,5 миллиона соответственно.