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Российская комедия «Доктор Свисток» провалилась в прокате

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «Доктор Свисток»

Фильм «Доктор Свисток» со звездой интернет-сериала «Непосредственно Каха» показал худшую среднюю заполняемость на сеанс в первой десятке картин проката.

Комедия «Доктор Свисток» про пластического хирурга-афериста собрала в первые прокатные выходные 14 миллионов рублей и заняла шестую строчку чарта по сборам. Фильм стал единственной крупной премьерой уикенда, но это не помогло ему вырваться в лидеры проката.

Лидер кинопроката по-прежнему «Анчартед: На картах не значится», приключенческий фильм вышел в прокат шесть недель назад и собрал 52 миллиона рублей.

На втором и третьем местах российские картины — спортивная драма «Мистер Нокаут» и комедия «Хочу замуж!», их касса — 24 и 23,5 миллиона соответственно.

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Обсуждение (1)
Топ комментариев

D762

Ну не для всех. У шестьдесят девятого, кислотность все полости заполнила.

pepelmetal

То есть другие зенитно-ракетные системы оказывается ни на что не способны)?

Disobedient

Не унижай себя еще больше.))) Ты и так целую ветку комментариев удалил. Нет у предателей ни чести не...

Очаков

Неприятные моменты)У него вся жизнь из этих моментов и состоит)))
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