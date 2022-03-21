Продажу электроники в рассрочку и кредит стали сворачивать в России

Российские продавцы электроники отказались от продажи товаров в рассрочку, а некоторые закрыли и продажи в кредит, сообщили источники в торговых сетях.

Стимулировать продажи дорогой бытовой техники и электроники таким способом стало накладно из-за повышения ключевой ставки ЦБ и волатильности курсов валют, пишут «Известия» со ссылкой на экспертов и участников рынка.

Рассрочка — это, по сути, скрытая скидка, в сложившейся ситуации ни вендоры, ни розничные сети делать их не могут, иначе это приведет к еще большему росту цен на не охваченную промо-акциями бытовую технику и электронику, сказал ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

По его словам, кредиты кое-где сохраняются. Но для розницы это рискованный инструмент. Деньги от банков они получают с некоторой задержкой. Из-за волатильности курсов валют к моменту получения средств проданное устройство в рублях может уже значительно подорожать, пояснил эксперт.

По словам гендиректора Acer в России Дмитрия Кравченко, ранее примерно 30% техники стоимостью более 50 тыс. рублей покупали в кредит и рассрочку.

Правда, если ставка ЦБ со временем все-таки снизится, и займы станут доступными, все вернется на круги своя, считает Кравченко.