Новый раунд переговоров России и Украины пройдет 21 марта

Российско-украинские переговоры продолжаться в понедельник, 21 марта, сообщил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

«Да, конечно. Завтра утром. Следующий раунд. До этого шла крайне интенсивная работа в рабочих подгруппах», — приводит ТАСС слова советника, сказанные им в воскресенье.

Первый раунд переговоров России и Украины прошел 28 февраля в Гомельской области Белоруссии, тогда встреча делегаций продлилась пять часов. После этого стороны встречались 3 марта в Беловежской Пуще и 7 марта в Брестской области.

На полях дипломатического форума в турецкой Анталье 10 марта состоялись консультации глав МИД РФ и Украины Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы. Сейчас переговорщики продолжают контактировать в режиме видеосвязи.