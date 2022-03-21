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Новый раунд переговоров России и Украины пройдет 21 марта

Источник:
ТАСС
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Фото: © МИД Белоруссии

Российско-украинские переговоры продолжаться в понедельник, 21 марта, сообщил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

«Да, конечно. Завтра утром. Следующий раунд. До этого шла крайне интенсивная работа в рабочих подгруппах», — приводит ТАСС слова советника, сказанные им в воскресенье.

Первый раунд переговоров России и Украины прошел 28 февраля в Гомельской области Белоруссии, тогда встреча делегаций продлилась пять часов. После этого стороны встречались 3 марта в Беловежской Пуще и 7 марта в Брестской области.

На полях дипломатического форума в турецкой Анталье 10 марта состоялись консультации глав МИД РФ и Украины Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы. Сейчас переговорщики продолжают контактировать в режиме видеосвязи.

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Политика #Мир
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Топ комментариев

D762

Ну не для всех. У шестьдесят девятого, кислотность все полости заполнила.

Disobedient

Не унижай себя еще больше.))) Ты и так целую ветку комментариев удалил. Нет у предателей ни чести не...

VALGOR

Во первых кто решил что эти партии "пророссийские"??? Ты что ли??? Смешно просто)))) А ни кого бить не...

Очаков

Неприятные моменты)У него вся жизнь из этих моментов и состоит)))
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