Врач посоветовала справляться со стрессом с помощью дыхания

Человек может нивелировать воздействие весеннего стресса с помощью воды, спорта и дыхательной гимнастики, посоветовала врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Зухра Павлова.

Стресс весной обычно возникает из-за факторов, связанных со сменой сезонов. Но в этом году многие россияне испытывают дополнительную нагрузку из-за перенесенной коронавирусной инфекции, а также из-за новостей о событиях на Украине и об антироссийских санкциях, сказала врач.

По ее словам, стресс сказывается не только на эмоциональном фоне, но и на физическом состоянии. Самый простой способ уменьшить негативное влияние эмоций на организм — пить воду.

«Когда человек пьет воду большими глотками, он блокирует адренокортикотропный гормон (АКТГ), который вырабатывается в голове и заставляет надпочечники вырабатывать кортизол. Выпитая вода — это блокировка избыточного синтеза кортизола», — пояснила Павлова в интервью радио Sputnik.

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Кроме того, по словам эксперта, стресс можно уменьшить с помощью дыхательной гимнастики. «Короткий вдох, замедленный выдох, и эмоциональный фон балансируется. Можно использовать три цикла дыхания: на счет четыре сделайте вдох, на счет семь — пауза, на счет восемь — выдох», — посоветовала Павлова.

Также справиться со стрессом помогает физическая активность, уверена она. «В наших клетках есть митохондрии. Когда мышечная масса работает, они начинают перерабатывать гормоны стресса», — пояснила врач.