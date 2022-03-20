Российские силы прорвали оборону нацбата «Айдар» в Донбассе

Подразделения вооруженных сил прорвали оборону батальона «Айдар» в Донецкой области и уничтожили около 30 боевиков, сообщил журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Подразделения российских вооруженных сил, форсировав реку Кашлагач, прорвали оборону батальона "Айдар" и продвинувшись на 5 километров, вышли на рубеж Шахтерское-Новоукраинка. Уничтожено до 30 боевиков, один танк, одна БМП и четыре автомобиля повышенной проходимости», — сказал Конашенков.

По его словам, российские силы ведут бой с подразделениями 54-й отдельной механизированной бригады вооруженных сил Украины, действующей во втором эшелоне.

Группировка народной милиции Донецкой Республики уничтожила до роты из состава 53-й отдельной механизированной бригады ВСУ, полностью взяла под контроль населенный пункт Тарамчук и преследует отступающего противника, отметил Конашенков.

Группировка войск Луганской Народной Республики вышла к северной окраине города Лисичанск и осуществляет уничтожение разрозненных групп националистов, отступивших из города Рубежное, сообщил генерал.