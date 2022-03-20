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Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

ЕС захотел изъять имущество россиян и передать его Украине

Источник:
BFM.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Политики Евросоюза рассматривают возможность использования замороженных активов российских предпринимателей для финансирования восстановления инфраструктуры Украины, сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники.

Конкретных решений пока нет, обсуждение находится на очень ранней стадии, один из вариантов — «использование активов для выплаты военных репараций».

«Сейчас активы только заморожены», приводит BFM.ru слова официального представителя Еврокомиссии Эрика Мамера. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не просила рассматривать этот вопрос, отметил он.

Российские миллиардеры начали сталкиваться с арестом имущества в западных странах после того, как они попали в санкционные списки в связи с началом российской военной операции на Украине.

Только Италия заморозила активы российских бизнесменов на сумму около 780 миллионов евро.

Тема: Военная операция на Украине
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Экономика #Деньги #Мир
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Топ комментариев

Disobedient

Вместе с 69 пойдёте с узелками блокаду прорывать, он на местности ориентироваться там должен.)))Сибнет!...

c2h5oh76

видимо, расходится с политикой руководства, они много чего не освещают, только то, от чего уже не отмахнуться

Alhazred

Страдаешь за нациков из Азова? Найдут тебя падаль и скоро.

c2h5oh76

что ты несешь? во первых, правильно пиши GPS, во вторых, как до эпохи этой системы самолеты летали? а...
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