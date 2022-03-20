Политики Евросоюза рассматривают возможность использования замороженных активов российских предпринимателей для финансирования восстановления инфраструктуры Украины, сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники.

Конкретных решений пока нет, обсуждение находится на очень ранней стадии, один из вариантов — «использование активов для выплаты военных репараций».

«Сейчас активы только заморожены», приводит BFM.ru слова официального представителя Еврокомиссии Эрика Мамера. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не просила рассматривать этот вопрос, отметил он.

Российские миллиардеры начали сталкиваться с арестом имущества в западных странах после того, как они попали в санкционные списки в связи с началом российской военной операции на Украине.

Только Италия заморозила активы российских бизнесменов на сумму около 780 миллионов евро.