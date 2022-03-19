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Нефтепровод прорвался в Омской области

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба ПАО «Газпром нефть»

Прорыв магистрального нефтепродуктопровода «Уфа — Омск» произошел в Омской области, сообщается на сайте компании «Транснефть».

«В ходе обследования МНПП работниками предприятия был обнаружен выход нефтепродуктов в Омском районе Омской области. Общий объем выхода составил менее 8 кубометров на площади около 50 квадратных метров», — отмечается в сообщении.

По данным компании, ситуация не представляет опасности для окружающей среды и не окажет влияния на потребителей топлива. Уточняется, что возможность попадания нефтепродуктов в водоемы исключена.

Компания подчеркнула, что угрозы жизни и здоровью населения нет. В настоящее время последствия инцидента ликвидируют аварийные бригады. На месте осуществляется постоянный экологический мониторинг. Причины выхода нефтепродукта устанавливаются.

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Топ комментариев

Очаков

Володымыр, целостность этой территории восстановят уже без тебя.)

Bench7

США заявили о нежелании начинать третью мировую из‑за Украины - https://info.sibnet.ru/article/612737/

korvinsS

Их много раз предупреждали не идите на восток и они сами обещали что не пойдут и постоянно врали.

korvinsS

Так же как и ты тебя ждет точно такая же судьба.
Sibnet.Ru