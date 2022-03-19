Нефтепровод прорвался в Омской области

Прорыв магистрального нефтепродуктопровода «Уфа — Омск» произошел в Омской области, сообщается на сайте компании «Транснефть».

«В ходе обследования МНПП работниками предприятия был обнаружен выход нефтепродуктов в Омском районе Омской области. Общий объем выхода составил менее 8 кубометров на площади около 50 квадратных метров», — отмечается в сообщении.

По данным компании, ситуация не представляет опасности для окружающей среды и не окажет влияния на потребителей топлива. Уточняется, что возможность попадания нефтепродуктов в водоемы исключена.

Компания подчеркнула, что угрозы жизни и здоровью населения нет. В настоящее время последствия инцидента ликвидируют аварийные бригады. На месте осуществляется постоянный экологический мониторинг. Причины выхода нефтепродукта устанавливаются.