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Алан Бадоев осудил Гагарину за выступление на «Крымской весне»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из видео концерта «Крымская весна»

Певица Полина Гагарина выступила на концерте «Крымская весна», чем вызвала осуждения украинского клипмейкера Алана Бадоева, с которым раньше работала.

Большой концерт, посвященный годовщине присоединения Крыма к России, прошел на стадионе «Лужники» в Москве в пятницу, 18 марта. На мероприятии выступили Григорий Лепс, Тимати, Олег Газманов, а также группы «Руки Вверх» и «Любэ».

Гагарина на мероприятии исполнила песню «Кукушка» группы «Кино». Кавер певицы звучал в фильме «Битва за Севастополь».

«Пойду напьюсь за душу Полины… Так ничтожно использовать свой талант», — прокомментировал Алан Бадоев выступление Гагариной.

Гагарина и Бадоев работали с 2012 года, режиссер снял для нее клипы на песни «Нет», «Навек», «Выше головы» и «Вчера». Но после начала военной спецоперации украинские и российский артисты рассорились, в их числе оказался и союз Гагариной с Бадоевым.

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