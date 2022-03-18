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Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Китай ответил на угрозы США по поводу поддержки России

Источник:
ТАСС
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Фото: © Министерство обороны России

Пекин считает угрозы Соединенных Штатов Китаю за позицию по Украине безответственными и бесполезными, заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

Президент США Джо Байден решил предупредить председателя КНР Си Цзиньпина, что Пекин понесет ответственность в случае оказания поддержки России применительно к ситуации на Украине.

«Американская сторона пытается клеветать на КНР и оказывать на нас давление — это крайне безответственно и никак не поможет решить проблему. Мы против этого и категорически не можем смириться с подобной позицией США», — цитирует его ТАСС.

Китайский дипломат напомнил, что в отношении украинского кризиса Пекин занимает «объективную и справедливую позицию» и «будет руководствоваться собственными независимыми суждениями».

Чжао Лицзянь также заявил, что Пекин против оказания военной поддержки США Украине. «Они передали Киеву смертоносное оружие. Могут ли эти вооружения вернуть мир и стабильность, или же они приведут к новым жертвам и раненым среди мирного населения?» — отметил представитель МИД КНР.

Тема: Военная операция на Украине
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Топ комментариев

number10

Он возможно на Украине в специальных информационных центрах сидел, по ним ракетами ударили.

GammiPluh

А где этот великий демократ - дегенерат great_america? я чет за него переживаю, примолк что-то)

Очаков

В Укрятне, в схроне засел.

Алекс555

Скорей всего в ФСБ воспитывают. Тихо постучали и потекло.
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