Китай ответил на угрозы США по поводу поддержки России

Пекин считает угрозы Соединенных Штатов Китаю за позицию по Украине безответственными и бесполезными, заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

Президент США Джо Байден решил предупредить председателя КНР Си Цзиньпина, что Пекин понесет ответственность в случае оказания поддержки России применительно к ситуации на Украине.

«Американская сторона пытается клеветать на КНР и оказывать на нас давление — это крайне безответственно и никак не поможет решить проблему. Мы против этого и категорически не можем смириться с подобной позицией США», — цитирует его ТАСС.

Китайский дипломат напомнил, что в отношении украинского кризиса Пекин занимает «объективную и справедливую позицию» и «будет руководствоваться собственными независимыми суждениями».

Чжао Лицзянь также заявил, что Пекин против оказания военной поддержки США Украине. «Они передали Киеву смертоносное оружие. Могут ли эти вооружения вернуть мир и стабильность, или же они приведут к новым жертвам и раненым среди мирного населения?» — отметил представитель МИД КНР.