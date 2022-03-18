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Рубль на торгах укрепился к доллару и евро

Источник:
РБК
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Фото: © Sibnet.ru

Рубль в ходе валютных торгов на Московской бирже укрепился к доллару и евро более чем на 1% к закрытию предыдущей сессии.

В первую минуту курс доллара снизился на 1,16 рубля или 1,1%, до 101,99 рубля, приводит РБК данные Московской биржи. На минимуме курс американской валюты снижался до 101,7 рубля.

Курс евро упал на 6,6 рубля или 5,8% — до 107,11 рубля. Но затем он скорректировался до 111,22 рубля. Курс китайского юаня на торгах Московской биржи снизился на 0,02% — до 16,5 рубля.

Рубль укрепляется седьмой день подряд, отыгрывая предыдущий обвал. Участники торгов обращают внимание на поведение цен на энергоносители и общие рыночные настроения, отметил старший трейдер «Альфа-Капитала» Владислав Силаев.

Ключевым событием сегодняшнего дня станет заседание Банка России, по итогам которого может быть объявлено о новом изменении ключевой ставки. Сейчас она составляет 20% годовых.

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number10

Он возможно на Украине в специальных информационных центрах сидел, по ним ракетами ударили.

GammiPluh

А где этот великий демократ - дегенерат great_america? я чет за него переживаю, примолк что-то)

Очаков

В Укрятне, в схроне засел.

Алекс555

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