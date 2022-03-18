Рубль на торгах укрепился к доллару и евро

Рубль в ходе валютных торгов на Московской бирже укрепился к доллару и евро более чем на 1% к закрытию предыдущей сессии.

В первую минуту курс доллара снизился на 1,16 рубля или 1,1%, до 101,99 рубля, приводит РБК данные Московской биржи. На минимуме курс американской валюты снижался до 101,7 рубля.

Курс евро упал на 6,6 рубля или 5,8% — до 107,11 рубля. Но затем он скорректировался до 111,22 рубля. Курс китайского юаня на торгах Московской биржи снизился на 0,02% — до 16,5 рубля.

Рубль укрепляется седьмой день подряд, отыгрывая предыдущий обвал. Участники торгов обращают внимание на поведение цен на энергоносители и общие рыночные настроения, отметил старший трейдер «Альфа-Капитала» Владислав Силаев.

Ключевым событием сегодняшнего дня станет заседание Банка России, по итогам которого может быть объявлено о новом изменении ключевой ставки. Сейчас она составляет 20% годовых.