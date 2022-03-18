Шоу преображений «Перезагрузка» вернется на ТНТ с новым экспертом

Новый сезон программы «Перезагрузка» выйдет на ТНТ с мастером по этикету и развитию женственности Марией Буше. Первый выпуск шоу преображений покажут 20 марта.

К команде экспертов «Перезагрузки» присоединится новый эксперт. Мария Буше будет учить героинь развивать в себе женственность, магнетизм и сексуальность.

«Очень важно работать в комплексе: над осанкой, походкой, манерами и речью. Поэтому, объединив наши усилия, мы дадим проекту новый виток. Моя миссия – показать, что, уезжая после съемок шоу к себе домой, девушки способны сохранить и даже приумножить изменения, а также полностью изменить свою судьбу», — цитирует пресс-служба ТНТ Буше.

Фото: © пресс-служба ТНТ

Главное концептуальное изменение «Перезагрузки» коснется финального преображения героинь. В новом сезоне взят курс на яркость. Теперь финальные образы женщин будут максимально красочными, а главная задача стилистов – показать участницам их самые дерзкие образы.

Премьера нового сезона «Перезагрузки» — 20 марта в 9.00 на ТНТ.