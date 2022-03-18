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Sibnet.ru ужесточает модерацию комментариев

Источник:
Sibnet.ru
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Администрация Sibnet.ru ужесточает модерацию обсуждения новостей, комментариев на форумах, а также усиливает проверку видео от пользователей портала. 

Это вынужденная мера, связанная с осложнившейся политической обстановкой и систематическими попытками провокаций и вбросов недостоверной информации.  

Модераторы портала в период проведения Россией военной спецоперации на Украине будут крайне осторожно пропускать комментарии и контент от пользователей по этой теме. При малейших сомнениях в достоверности излагаемых фактов или использовании провокационной терминологии комментарии будут удаляться. Также с изображениями и видеокадрами.

Такой подход может не понравиться постоянным пользователям Sibnet.ru, однако только так можно избежать правовых и иных рисков как для портала (который отвечает за каждое опубликованное слово), так и для авторов комментариев и видео, которые просто по неосторожности могут поделиться недостоверными данными и привлечь к себе внимание правоохранительных органов. 

В соответствии с Федеральным законом от 04.03.2022 N 32-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и статьи 31 и 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации», за распространение ложной информации о Вооруженных Силах Российской Федерации предусмотрена уголовная ответственность. 

И в России уже есть факты возбуждения уголовных дел в отношении обычных граждан, поделившихся фейками в социальных сетях и мессенджерах.

Также российское законодательство не допускает демонстративное проявление неуважения и оскорбление государственных лиц и государства.

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Топ комментариев

gray405

я не специалист в политической сфере! но может быть перед всякими тело движениями надо было навести в...

Вася 22

Блин ну когда же ужеж ....жить то когда ? куды ты нас опять завел ???

нина90

Свежо придание да верится с трудом!

GammiPluh

А где этот великий демократ - дегенерат great_america? я чет за него переживаю, примолк что-то)
Sibnet.Ru