Sibnet.ru ужесточает модерацию комментариев

Администрация Sibnet.ru ужесточает модерацию обсуждения новостей, комментариев на форумах, а также усиливает проверку видео от пользователей портала.

Это вынужденная мера, связанная с осложнившейся политической обстановкой и систематическими попытками провокаций и вбросов недостоверной информации.

Модераторы портала в период проведения Россией военной спецоперации на Украине будут крайне осторожно пропускать комментарии и контент от пользователей по этой теме. При малейших сомнениях в достоверности излагаемых фактов или использовании провокационной терминологии комментарии будут удаляться. Также с изображениями и видеокадрами.

Такой подход может не понравиться постоянным пользователям Sibnet.ru, однако только так можно избежать правовых и иных рисков как для портала (который отвечает за каждое опубликованное слово), так и для авторов комментариев и видео, которые просто по неосторожности могут поделиться недостоверными данными и привлечь к себе внимание правоохранительных органов.

В соответствии с Федеральным законом от 04.03.2022 N 32-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и статьи 31 и 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации», за распространение ложной информации о Вооруженных Силах Российской Федерации предусмотрена уголовная ответственность.

И в России уже есть факты возбуждения уголовных дел в отношении обычных граждан, поделившихся фейками в социальных сетях и мессенджерах.

Также российское законодательство не допускает демонстративное проявление неуважения и оскорбление государственных лиц и государства.