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Песни украинского певца Макса Барских удалили из «Яндекс. Музыки»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Okras / CC BY-SA 4.0

Песни Макса Барских стали недоступны для прослушивания на российских стриминговых сервисах после его заявления о запрете своего творчества в России.

«Я официально запрещаю использовать мою музыку на территории РФ в любом виде, всем радиостанциям, телеканалам, фильмам и сериалам, где она звучит в качестве саундтреков <…> Я также изымаю весь каталог своих песен из цифрового пространства РФ», — писал ранее Барских в Instagram.

В сервисе «Яндекс. Музыка» можно послушать только его фиты с другими звездами, в приложении «VK Музыка» треки по его имени не находятся вообще.

После заявления Барских о запрете на его песни в России, звезды отечественного шоу-бизнеса высказались в адрес коллеги. Тимати и Ольга Бузова назвали его неблагодарным своему зрителю. Артисты считают, что Барских именно в России заработал славу и деньги.

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Топ комментариев

gray405

я не специалист в политической сфере! но может быть перед всякими тело движениями надо было навести в...

нина90

Свежо придание да верится с трудом!

Вася 22

Блин ну когда же ужеж ....жить то когда ? куды ты нас опять завел ???

колобок11

Конечно очень сильные санкции от путина поступили! Псаки и Байден просто в шоке, путин порвал экономику...
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