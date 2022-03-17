Песни украинского певца Макса Барских удалили из «Яндекс. Музыки»

Песни Макса Барских стали недоступны для прослушивания на российских стриминговых сервисах после его заявления о запрете своего творчества в России.

«Я официально запрещаю использовать мою музыку на территории РФ в любом виде, всем радиостанциям, телеканалам, фильмам и сериалам, где она звучит в качестве саундтреков <…> Я также изымаю весь каталог своих песен из цифрового пространства РФ», — писал ранее Барских в Instagram.

В сервисе «Яндекс. Музыка» можно послушать только его фиты с другими звездами, в приложении «VK Музыка» треки по его имени не находятся вообще.

После заявления Барских о запрете на его песни в России, звезды отечественного шоу-бизнеса высказались в адрес коллеги. Тимати и Ольга Бузова назвали его неблагодарным своему зрителю. Артисты считают, что Барских именно в России заработал славу и деньги.