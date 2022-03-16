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Более трети россиян предпочли хранить деньги наличными

Источник:
ТАСС
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Фото: © Sibnet.ru

Более трети россиян предпочитают хранить свои сбережения в виде наличных, чуть меньше трети предпочитают банковские вклады и счета, таковы результатам всероссийского онлайн, проведенного банком «Хоум Кредит».

«Наличные в качестве инструмента хранения сбережений выбрали 36% от опрошенных, 6% — планируют купить иностранную валюту (доллары или евро) и хранить ее в наличном виде. Банковский сберегательный продукт выбрали 29%, 7% предпочли валютные продукты», — приводит ТАСС результаты исследования.

«Хоум Кредит» провел всероссийский онлайн опрос аудитории в возрасте от 18-54 лет, в котором приняли участие жители городов с населением от 100 тысяч человек. Всего было опрошено 1 086 человек.

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Согласно данным опроса, покупка недвижимости оказалась привлекательна для 11% россиян. Ценные бумаги российских эмитентов используют 10% опрошенных. Причем среди мужчин этот показатель —15%, а среди женщин — всего 7%, говорится в исследовании.

По данным банка, иностранные ценные бумаги выбрали всего 4% опрошенных. Больше всего они привлекают молодых мужчин в возрасте до 24 лет — в данной группе спрос на акции и облигации иностранных эмитентов составил 8%.

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Топ комментариев

Egorka72

Ну вот пора газ перекрывать, уголь тоже..... в европах уже весна, к осени дров нарубят- как нибудь перезимуют

CaRdan

Ну да, как раз к завершению спецоперации. И заключат с новой администрацией.

pkv84

Не,ну так дела не делаются,смысл было народ России вгонять в экономический кошмар,не добившись даже наполовину...

WSG0600-164-164

Так предсказал же Задорнов : https://www.youtube.com/watch?v=UZhNVcNDrrI , и угадал.
Sibnet.Ru