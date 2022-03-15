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Суслики проснулись на острове Татышев в Красноярске

Источник:
Sibnet.ru
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Суслики проснулись на острове Татышев, на оттаявшей территории они могут найти себе еду, сообщает мэрия Красноярска.

«В Татышев-парке заметили первых маленьких жителей острова. После пробуждения они пугливые, близко не подойти – но нам удалось сделать пару кадров», — говорится в сообщении.

Небольшие ночные заморозки сусликам не страшны, а снег уже достаточно сошел, чтобы они могли найти себе пропитание.

Около 4 тысяч сусликов живет на острове Татышев. Угощать сусликов можно только натуральными продуктами — яблоками, морковкой, зернами овса.

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