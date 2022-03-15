Алтай и Кузбасс ждут «нашествия» туристов

Республика Алтай и Кузбасс прогнозируют увеличение туристического потока на свои территории в этом году на фоне антироссийских санкций и закрытия большинства заграничных маршрутов.

«Мы не прогнозируем никаких изменений в сторону уменьшения загрузки турпотока, скорее, прогнозируем даже в сторону увеличения. В данной ситуации мы ждем только увеличения турпотока. Основная часть нашего потока это автотуристы из сибирских регионов. Последние пару лет нам помогла пандемия – стали приезжать туристы из Центрального федерального округа», – сказала министр природных ресурсов, экологии и туризма Алтая Екатерина Поварова.

Глава региона Олег Хорохордин на площадке туристической выставки «Интурмаркет» также на площадке выставки поделился с ТАСС прогнозами об увеличении турпотока в текущем году. Он также отметил, что для развития внутреннего туризма субъекты округа разрабатывают общие межрегиональные маршруты.

«Увеличение турпотока ожидаем, Кузбасс ежегодно становится популярнее. Несмотря на то, что Кузбасс ассоциируется с горнолыжным туризмом, инфраструктура, которая находится в Шерегеше и горнолыжных комплексах Кузбасса, позволяет принимать гостей круглый год. Сейчас мы продвигаем летние туры в Шерегеш и Горную Шорию», – отметил в свою очередь замдиректора агентства по туризму Кузбасса Александр Баранов.

Турпоток в Республику Алтай в 2021 году превысил 2 млн человек. Шерегеш является одним из самых популярных горнолыжных курортов в Сибири. В зимнем сезоне 2020-2021 годов здесь отдохнули свыше 2 млн человек со всей страны.