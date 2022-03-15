Стало известно об отказе Лободы от украинского гражданства

Певица Светлана Лобода уже давно отказалась от украинского
гражданства, сейчас она гражданка Мальты. Об этом сообщил музыкальный продюсер Кирилл
Чибисов.
«У нее (Лободы), как и у остальных артистов из Украины, было последних пять "жирных" лет, когда они заработали миллионы. Им не страшно жечь мосты. Когда у тебя на счету лежат 200–300 миллионов долларов. Все эти слезы по поводу Украины — заказные. Ничего они не льют. Они сидят у себя у бассейна и пьют коктейли. Кто в Дубаи полетел, кто в Марбелью. Никто не сидит в Киеве», — цитирует ФАНЧибисова.
Ранее разгорелся скандал между российскими и украинскими
звездами. В частности певец Макс Барских запретил слушать свою музыку в России.
Российские артисты ответили коллеге, напомнив, что именно в России он заработал
деньги и славу.
Среди звезд российского шоу-бизнеса много выходцев из
Украины. Например, Иван Дорн, Потап и Настя, Monatik, Dorofeeva, Alekseev, Вера
Брежнева, Валерий Меладзе.
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