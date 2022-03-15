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Стало известно об отказе Лободы от украинского гражданства

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © lobodaofficial, vk.com/lobodaofficial

Певица Светлана Лобода уже давно отказалась от украинского гражданства, сейчас она гражданка Мальты. Об этом сообщил музыкальный продюсер Кирилл Чибисов.

«У нее (Лободы), как и у остальных артистов из Украины, было последних пять "жирных" лет, когда они заработали миллионы. Им не страшно жечь мосты. Когда у тебя на счету лежат 200–300 миллионов долларов. Все эти слезы по поводу Украины — заказные. Ничего они не льют. Они сидят у себя у бассейна и пьют коктейли. Кто в Дубаи полетел, кто в Марбелью. Никто не сидит в Киеве», — цитирует ФАНЧибисова.

Ранее разгорелся скандал между российскими и украинскими звездами. В частности певец Макс Барских запретил слушать свою музыку в России. Российские артисты ответили коллеге, напомнив, что именно в России он заработал деньги и славу.

Среди звезд российского шоу-бизнеса много выходцев из Украины. Например, Иван Дорн, Потап и Настя, Monatik, Dorofeeva, Alekseev, Вера Брежнева, Валерий Меладзе.


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