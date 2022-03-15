Карбоновый полигон появится в Томской области

Томская и Воронежская области включились в работу по созданию сети карбоновых полигонов для исследования углеродного баланса на территории России, сообщило Минобрнауки РФ.

«С целью создания научно-образовательной инфраструктуры для разработки и испытания технологий контроля баланса климатически активных газов в Томской области будет создан карбоновый полигон», — сказано в сообщении.

Оператором полигона выступит Томский госуниверситет при участии нескольких институтов Сибирского отделения РАН. Индустриальным партнером проекта станет Инжиниринговый химико-технологический центр.

Общая площадь карбонового полигона в Томской области составляет 250 гектаров, на 33 из которых размещены пункты наблюдения организаций-участников, более 200 гектаров составит площадь экспериментальных участков для проведения исследований в болотных, лесных и пойменных экосистемах.

Карбоновая ферма, где будут отрабатываться технологии, расположится в пойме Оби на участке «Кайбасово».

Карбоновый полигон — территория для разработки и испытаний технологий дистанционного и наземного контроля эмиссии парниковых газов и других значимых для изменения климата параметров на лесных территориях и сельскохозяйственных землях.