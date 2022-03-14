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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Кремль «потерял» Рамзана Кадырова

Источник:
РБК
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Фото: © https://vk.com/ramzan

Кремль не владеет данными о том, что глава Чечни Рамзан Кадыров находится в зоне боевых действий на территории Украины, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Он порекомендовал журналистам обратиться к администрации главы Чечни и отметил, что никаких прямых утверждений от Кадырова, что он в настоящий момент находится на территории Украины, не было.

ЧГТРК «Грозный» 13 марта, сообщил, что Кадыров приехал «в зону спецоперации» на Украине, но не уточнил дату приезда и место его пребывания. Телеканал также опубликовал видео с главой Чечни в окружении чеченских военных.

Кадыров позднее заявил, что он находился в Гостомеле, а подразделения чеченских силовиков занимают позиции примерно в 20 километрах от Киева. Советник президента Украины Алексей Арестович заявил, что у него нет данных о том, что Кадыров находится под Киевом.

Тема: Военная операция на Украине
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Политика #Россия #Мир
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