НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Путин разрешил тратить нефтегазовые сверхдоходы

Источник:
Sibnet.ru
590 5
Фото: © пресс-служба президента РФ

Россия начнет тратить дополнительные нефтегазовые доходы на текущие нужды, соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин, документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Реализация данных норм позволит осуществлять меры поддержки предприятий российской экономики, направленные на сохранение рабочих мест и выплату заработной платы гражданам», — говорится в пояснительной записке.

В результате будут расширены варианты использования полученных нефтегазовых доходов. Теперь их можно тратить на выплаты из бюджета населению, погашение государственного долга, реализацию приоритетных мероприятий по решению правительства.

До изменений по бюджетному правилу нефтегазовые сверхдоходы зачислялись в Фонд национального благосостояния через механизм покупки валюты на внутреннем рынке. Однако санкции подорвали работу этого механизма.

Так, из-за блокировки западными странами валютных резервов Банка России Минфин фактически лишился возможности покупать в резервы что-либо, кроме китайского юаня и российского золота. В 2022 году размер таких дополнительных поступлений должен был составить 3,4 триллиона рублей.

Еще по теме
Определен максимальный размер займа для кредитных каникул
Силуанов обвинил Запад в желании спровоцировать дефолт России
Данные банковских карт россиян слили в Сеть
Центробанк изменит порядок расчета курсов доллара и евро
смотреть все
Экономика #Деньги
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Новосибирец снял на видео северное сияние
Морозная погода ожидается на неделе в Забайкалье
Житель Приангарья получил 22 года за насилие над дочерью
Омские ученые примут участие в разработке больших беспилотников
Самое популярное
Иран нанес ракетный удар по американским объектам
WhatsApp ограничит пересылку сообщений
Киев намерен получить замороженные российские валютные резервы
Google вводит санкции: как сохранить почту и пароли
Обсуждение (5)
Мультимедиа
Военная мощь России и Украины. ИНФОГРАФИКА
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Топ комментариев

c2h5oh76

очень героически, уникальная тактика у них, ВСУ наступает, взрывая перед собой мосты

ponhik78

А их и не берут пока. Обходят, блокируют и идут дальше.

sib_man9

а ведь такие бодрые были в самолете, обещали всех наказать

pkv84

Михаил Подоляк дал интервью российскому изданию "Коммерсантъ" о ходе переговоров.Требования украинской...
Sibnet.Ru