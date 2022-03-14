Путин разрешил тратить нефтегазовые сверхдоходы

Россия начнет тратить дополнительные нефтегазовые доходы на текущие нужды, соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин, документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Реализация данных норм позволит осуществлять меры поддержки предприятий российской экономики, направленные на сохранение рабочих мест и выплату заработной платы гражданам», — говорится в пояснительной записке.

В результате будут расширены варианты использования полученных нефтегазовых доходов. Теперь их можно тратить на выплаты из бюджета населению, погашение государственного долга, реализацию приоритетных мероприятий по решению правительства.

До изменений по бюджетному правилу нефтегазовые сверхдоходы зачислялись в Фонд национального благосостояния через механизм покупки валюты на внутреннем рынке. Однако санкции подорвали работу этого механизма.

Так, из-за блокировки западными странами валютных резервов Банка России Минфин фактически лишился возможности покупать в резервы что-либо, кроме китайского юаня и российского золота. В 2022 году размер таких дополнительных поступлений должен был составить 3,4 триллиона рублей.