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Определен максимальный размер займа для кредитных каникул

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Премьер-министр Михаил Мишустин установил максимальные размеры потребительских займов для обращения граждан за «кредитными каникулами», сообщает пресс-служба кабмина.

По потребительским кредитам установлены следующие лимиты:

- 300 тысяч рублей для физических лиц;

- 350 тысяч рублей для индивидуальных предпринимателей;

- 100 тысяч рублей по кредитным картам;

- 700 тысяч рублей по автокредитам.

В части ипотеки размер кредита зависит от региона, в котором он получен. Так, для Москвы это 6 миллионов рублей; для Московской области, Санкт-Петербурга и регионов Дальневосточного федерального округа - 4 миллиона; по остальным субъектам Федерации - 3 миллиона рублей.

Заемщики имеют право обратиться за кредитными каникулами до 30 сентября 2022 года при условии снижения дохода на 30% по сравнению со средним доходом в предыдущем году.

Льготный период обслуживания займа можно получить на срок от одного до шести месяцев. Кредитные каникулы распространяются на займы, выданные до 1 марта 2022 года.

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kygear

Скоро весь здравый мир будет их долбить..

pepelmetal

"неподалеку от здания" жаль не в него)

лачинов

С такими настроениями до компромисса ещё далеко. Понятно что заявленные цели спецоперации довольно расплывчаты...

Nik3316

наверное столько же сколько ты $ получаешь, за бред на форуме...
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