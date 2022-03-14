Определен максимальный размер займа для кредитных каникул

Премьер-министр Михаил Мишустин установил максимальные размеры потребительских займов для обращения граждан за «кредитными каникулами», сообщает пресс-служба кабмина.

По потребительским кредитам установлены следующие лимиты:

- 300 тысяч рублей для физических лиц;

- 350 тысяч рублей для индивидуальных предпринимателей;

- 100 тысяч рублей по кредитным картам;

- 700 тысяч рублей по автокредитам.

В части ипотеки размер кредита зависит от региона, в котором он получен. Так, для Москвы это 6 миллионов рублей; для Московской области, Санкт-Петербурга и регионов Дальневосточного федерального округа - 4 миллиона; по остальным субъектам Федерации - 3 миллиона рублей.

Заемщики имеют право обратиться за кредитными каникулами до 30 сентября 2022 года при условии снижения дохода на 30% по сравнению со средним доходом в предыдущем году.

Льготный период обслуживания займа можно получить на срок от одного до шести месяцев. Кредитные каникулы распространяются на займы, выданные до 1 марта 2022 года.