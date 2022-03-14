Омские ученые примут участие в разработке больших беспилотников

Ученые ОмГТУ примут участие в создании больших беспилотных летательных аппаратов, сообщила пресс-служба вуза.

Омские ученые совместно с группой компании «ЭФКО» работают над созданием беспилотных летательных аппаратов — аэротакси и грузовых дронов.

В вуз приехал директор инновационного центра «Бирюч», расположенного в Белгородской области, Иван Наливкин. «Вуз обладает высокими компетенциями в области разработки элементов, в которых сегодня нуждается компания, — электродвигателей, аккумуляторных батарей, систем управления, композиционных материалов и многого другого», — сказал он.

В ближайшее время ученые ОмГТУ отправятся с ответным визитом в Белгородскую область для обсуждения вопросов дальнейшей работы в рамках исследования.