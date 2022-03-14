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Фермер разочаровал девушек на «Холостяке»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба ТНТ

Шоу «Холостяк» стартовало на ТНТ в субботу. Героями проекта стали сразу два мужчины, один из них сильно разочаровал девушек.

В новом сезоне «Холостяка» изменились правила. На проекте появились сразу два героя. Холостяками стали фермер из Москвы Александр Гранков и миллионер из Казахстана Димаш Адилет.

Первый выпуск начался со знакомства девушек с Гранковым. Когда участницы познакомились с первым холостяком, многие оказались разочарованы. Причин было несколько: неясность финансового благополучия героя, его противоречивые рассуждения и то, что он в 27 лет живет с родителями.

В конце выпуска девушкам объявили о втором холостяке. Участницы с восторгом приняли эту новость и, судя по реакции, позабыли о существовании Александра Гранкова.

По правилам проекта, участницы также будут ходить на свидания с холостяками, как в предыдущих сезонах. Но теперь право выбора будет предоставлено девушкам, они будут выбирать, с кем из холостяков строить отношения.

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Обсуждение (1)
Топ комментариев

kygear

Скоро весь здравый мир будет их долбить..

pepelmetal

"неподалеку от здания" жаль не в него)

лачинов

С такими настроениями до компромисса ещё далеко. Понятно что заявленные цели спецоперации довольно расплывчаты...

Nik3316

наверное столько же сколько ты $ получаешь, за бред на форуме...
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