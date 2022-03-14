Фермер разочаровал девушек на «Холостяке»

Шоу «Холостяк» стартовало на ТНТ в субботу. Героями проекта стали сразу два мужчины, один из них сильно разочаровал девушек.

В новом сезоне «Холостяка» изменились правила. На проекте появились сразу два героя. Холостяками стали фермер из Москвы Александр Гранков и миллионер из Казахстана Димаш Адилет.

Первый выпуск начался со знакомства девушек с Гранковым. Когда участницы познакомились с первым холостяком, многие оказались разочарованы. Причин было несколько: неясность финансового благополучия героя, его противоречивые рассуждения и то, что он в 27 лет живет с родителями.

В конце выпуска девушкам объявили о втором холостяке. Участницы с восторгом приняли эту новость и, судя по реакции, позабыли о существовании Александра Гранкова.

По правилам проекта, участницы также будут ходить на свидания с холостяками, как в предыдущих сезонах. Но теперь право выбора будет предоставлено девушкам, они будут выбирать, с кем из холостяков строить отношения.