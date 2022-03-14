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Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Кадыров с бойцами прибыл в зону спецоперации на Украине

Источник:
Sibnet.ru
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Некоторые видео, оказавшиеся в распоряжении СМИ, говорят о прибытии главы Чечни Рамзана Кадырова и его бойцов в зону спецоперации на Украине. 

В частности, на одном из видео командиры докладывают Кадырову о ходе боев на территории ДНР, а также подробности наступления. Из разговора понятно, что расположение главы Чечни с бойцами находится в cеми километрах от Киева, передает канал RT.

Сам Кадыров в соцсетях опубликовал другое видео, сопроводив комментарием: «Наши братья продолжают работу в киевском направлении. Сейчас они находятся в непосредственной близости от столицы Украины. Слухи об отступлении российских сил сильно преувеличены, о чем докладывает мой дорогой БРАТ Магомед Тушаев...».

Военная спецоперация на территории Украины проводится российскими ВС с 24 февраля. По данным Минобороны РФ, к настоящему моменту выведены из строя 3736 объектов военной инфраструктуры Украины, уничтожены: 100 самолетов, 139 беспилотников, 1234 танка и других боевых броневиков, 122 реактивные системы залпового огня, 452 орудия полевой артиллерии и миномета, 1013 единиц военной автомобильной спецтехники.

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Топ комментариев

pepelmetal

"неподалеку от здания" жаль не в него)

kygear

Скоро весь здравый мир будет их долбить..

лачинов

С такими настроениями до компромисса ещё далеко. Понятно что заявленные цели спецоперации довольно расплывчаты...

pkv84

Михаил Подоляк дал интервью российскому изданию "Коммерсантъ" о ходе переговоров.Требования украинской...
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