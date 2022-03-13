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Новосибирского полицейского обвинили в изнасиловании падчерицы

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Следователи возбудили уголовное дело в отношении полицейского об изнасиловании им 16-летней падчерицы, сообщает СУ СК РФ по Новосибирской области.

По версии следствия, 45-летний мужчина «долгое время совершал преступления против половой неприкосновенности» 16-летней падчерицы. Девушка жила со своей мамой и отчимом.

Возбуждены дела об изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера. Обвиняемый — сотрудник одного из подразделений ГУ МВД России по Новосибирской области. Он задержан.

«При подтверждении вины, он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет наказание в установленном законом порядке», — сообщает ГУ МВД по региону.

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