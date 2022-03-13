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Психотерапевт рассказал о пользе истерики

Источник:
Радио Sputnik
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Фото: © Sibnet.ru

Кратковременная истерика может быть полезной, так как она позволяет эмоционально адаптироваться к тем или иным жизненным обстоятельствам. рассказал кандидат медицинских наук, психотерапевт Евгений Фомин.

Истеричность — это один из вариантов адаптивных механизмов. Кто-то уходит в депрессию, кто-то в панические атаки, а кто-то в истерику. Это один из вариантов того, как люди приспосабливаются к тем событиям, которые с ними случаются. Когда человек уже не может терпеть то, что происходит, не может терпеть тревогу или стресс, он начинает это упорно проговаривать, эмоционально жестикулируя, повышая голос», — сказал Фомин в беседе радио Sputnik

По его мнению, смех — это одна из форм проявления истерики, «когда человек хочет выпустить эмоции, но не может сделать это так, как ему бы хотелось — заорать, накричать, подраться, потому что это неприемлемо».

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Как отмечает врач, если истерика превращается в способ взаимодействия с миром, то это приводит уже действительно к негативным последствиям: человек отключает рациональность, подчиняется эмоциям, совершает поступки, о которых потом жалеет.

По словам эксперта, в таком состоянии человека лучше оставить в покое, дождаться, когда эмоции отойдут на второй план, и только тогда предложить свою помощь.

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