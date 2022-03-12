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США заморозили вклады Абрамовича

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Marina Lystseva / GFDL 1.2

Вклады российского бизнесмена Романа Абрамовича в хедж-фондах США были заблокированы после введения в отношении него санкции Лондоном.

Так, компания SS&C Globe Op, ориентированная на администрирование инвестиционных фондов, отправила уведомление одной из фирм, которую якобы финансирует россиянин, пишет американская газета The Wall Street Journal.

В тексте документа говорится, что в настоящее время связанные с Абрамовичем счета заблокированы, их использование при осуществлении транзакций невозможно. Источники издания утверждают, что похожие уведомления получили и другие фонды.

Великобритания 10 марта внесла Романа Абрамовича в санкционный список. Было объявлено, что активы российского бизнесмена будут заморожены. При этом футбольный клуб «Челси», который предприниматель приобрел в 2003 году, получил специальную лицензию на деятельность.

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